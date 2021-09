Real Madrid, FC Barcelone : Tebas balance des scuds aux deux clubs, à Messi et bien sûr au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Sport : pour Tebas, "Florentino séquestre le Barça"

Le président de la Liga a accordé une interview exclusive au quotidien sportif dans laquelle tout le monde en prend pour son grade. Son ennemi personne, Florentino Pérez, est accusé d'avoir torpillé le deal avec le fonds de pension, d'avoir pris le FC Barcelone en otage avec ses manigances, d'avoir précipité le départ de Lionel Messi… Javier Tebas n'oublie évidemment pas ses amis du PSG, accusés de saborder le football au moins autant que le projet de Super League !

🗞️



🚨 Entrevista a Javier Tebas



🎙️ "Florentino tiene secuestrado al Barça"

Marca : foyer, doux foyer

Le quotidien pro-Real Madrid fait évidemment sa Une sur les retrouvailles attendues ce soir entre les Merengue et le stade Santiago-Bernabeu à l'occasion de la réception du Celta Vigo pour la 4e journée de Liga. Cinq cents jours que le club au maillot immaculé n'avait plus joué dans son antre à cause des travaux de rénovation.

AS : redémarrage

La Liga reprend après deux semaines de trêve internationale et, pour AS, c'est comme un redémarrage au vu des nombreux transferts s'étant conclus entre la 3e journée et la fin du mercato. Eduardo Camavinga pour le Real Madrid, Antoine Griezmann pour l'Atlético et Javier Pastore pour Elche sont trois exemples placés en Une.

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 12 de septiembre

📰 Reestreno

El Mundo Deportivo : on ne touche pas à Fati !

Alors que la rumeur d'un départ à Manchester City prend de l'ampleur, le FC Barcelone est bien décidé à ne pas se laisser faire pour Ansu Fati. Le géant catalan veut conserver son prodige, en lui montrant son importance. Il pourrait d'ailleurs le prolonger de façon unilatérale mais il tient à ce qu'il y ait de vraies négociations pendant lesquelles l'ailier gauche pourrait faire part de ses attentes.