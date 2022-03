Real Madrid - FC Barcelone : un taulier merengue s’en prend à Ancelotti après le Clasico !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid a connu une soirée très compliquée, ce dimanche, contre le FC Barcelone. Les merengues ont été dominés de la tête et des épaules par leur grand rival avec une lourde défaite à l’arrivée. Un match qui a énervé un cadre du Real.

Après le match, Thibault Courtois s’est exprimé sur la rencontre et tacle son coach : « Les images parlent d’elles-mêmes. L’entraîneur a voulu changer un truc mais après 10 secondes, Ferran est devant moi et il rate. Une minute plus tard, il met le 3-0. Ensuite un long ballon, 4-0. Aujourd’hui c’était trop facile. On a loupé trop de passes faciles. On était nulle part. »

Pour résumer Le Real Madrid a lourdement perdu sur sa pelouse contre le FC Barcelone (4-0). Après le match, un taulier merengue s’en prend à son coach. Thibault Courtois tacle les choix de Carlo Ancelotti lors du match contre le Barça.

Adam Duarte

Rédacteur