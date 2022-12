Real Madrid, FC Barcelone : une légende merengue oublie Ronaldo et s'incline devant Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est le principal slogan des fans de Lionel Messi depuis dimanche dernier et son sacre à la Coupe du monde avec l'Argentine : il n'y a plus de débat avec Cristiano Ronaldo concernant le titre de meilleur joueur du monde. Les plus acharnés pensent même que La Pulga est le plus grand de tous les temps, devant Diego Maradona, Pelé et autres Johan Cruyff.

L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid Vicente Del Bosque pense également que le débat est réglé avec CR7, quand bien même ce dernier a porté le maillot blanc : "Parmi tous ceux que j'ai connus lors de mes si nombreuses années dans le football, Messi est, par sa régularité et sa qualité comme joueur, le plus impressionnant. Il a réalisé des saisons fantastiques et a toujours fait en sorte que ses équipes soient devant tout le monde. C'est le meilleur que j'ai jamais vu". Paroles d'un homme qui a croisé le fer avec Johan Cruyff et Diego Maradona sur le terrain avant d'entraîneur Raul, Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo ou Xavi et Andres Iniesta !