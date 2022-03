Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius a franchi un cap, les Blaugrana veulent croire au titre... et aux prolongations

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : Vinicius Jr a franchi un cap

Dans la nuit de vendredi à samedi, Vinicius Jr a inscrit son premier but avec le Brésil, face au Chili (4-0). Le quotidien sportif pense que cela va beaucoup l'aider à franchir un nouveau cap mental, surtout en cette période où il est beaucoup moins bien qu'en première partie de saison.

AS : Jovic, par ici la sortie !

Flop à 65 M€, Luka Jovic devrait aller voir ailleurs à l'intersaison. L'attaquant serbe, arrivé au Real Madrid à l'été 2019, ne s'y est jamais imposé. Et durant l'été devrait débarquer Kylian Mbappé voire Erling Haaland, ce qui bouchera encore plus son horizon.

Sport : Barcelone fait la paix avec la sélection espagnole

Hier soir, la victoire de l'Espagne sur l'Albanie (2-1) s'est déroulée dans le stade de l'Espanyol Barcelone. Cela faisait huit ans que la Roja n'avait plus mis les pieds en Catalogne, où l'hymne était parfois malmené. Mais hier, tout s'est très bien passé. Non seulement les gradins étaient rouge et jaune, mais en plus, le public a été très respectueux d'un bout à l'autre de la rencontre.

El Mundo Deportivo : optimisme pour Gavi et Araujo

Comme révélé dès hier soir, Joan Laporta est optimiste concernant les prolongations de Gavi et Ronald Araujo, sous contrat jusqu'en 2023. Le président du FC Barcelone pense que les deux dossiers devraient être bouclés d'ici une dizaine de jours. Il pense, comme Xavi, que le milieu et le défenseur vont devenir incontournables dans les années à venir.

Pour résumer Auteur de son premier but avec le Brésil, Vinicius Jr engrange de la confiance dans une période compliquée pour lui. Au Barça, avec les résultats revient l'ambition. Et la volonté de conserver les meilleurs jeunes éléments.

