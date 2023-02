Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius vole la vedette à Benzema, Laporta fait jaser

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Sport :

Dans son édition du jour, le quotidien catalan Sport est revenu sur les déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui est notamment sorti du silence dans l'affaire Negreira.

#PortadaSPORT 🗞️



💸 Laporta pasa al ataque

😢 Ferran Torres: "Toqué fondo"

💥 Alves seguirá en prisión

🥳 Paseo triunfal del Madrid en Anfieldhttps://t.co/wR36CmLVck — Diario SPORT (@sport) February 22, 2023

Mundo Deportivo :

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui en dit plus par ailleurs sur la rencontre entre le père de Lionel Messi et Joan Laporta.

Marca / AS :

Du côté de la presse madrilène, on revient bien évidemment en longueur sur la remontada du Real Madrid face à Liverpool (5-2) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions et on rend hommage à la légende merengue, Amancio Amaro, décédé ce mardi à l'âge de 83 ans. À noter que c'est Vinicius Junior et non Karim Benzema qui fait la Une ce mercredi de Marca et d'AS.