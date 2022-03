Real Madrid : Gareth Bale confirme s'être bien payé la tête des Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Quand Gareth Bale cessera-t-il de se moquer ouvertement du Real Madrid ? Après avoir montré un investissement bien différent selon qu'il portait le maillot des Merengue et celui du pays de Galles, après avoir fièrement arboré un drapeau qui disait qu'il faisait passer son pays et le golf avant son club, l'ailier gauche a accordé une interview dans laquelle il jure être en pleine forme. Le problème, c'est qu'il a manqué le Clasico de dimanche (0-4) pour blessure !

"Je vais très bien, a-t-il dit lors d'une interview pour le site de la fédération galloise. Cela fait deux mois et demi que je m'entraîne normalement. J'ai joué quelques minutes il y a trois semaines mais je suis en bonne santé. Je suis prêt à jouer demain, on fera tout ce qu'on pourra pour s'imposer." Le tout dit dans un grand sourire. Le même qu'il arborait hier à l'entraînement et qui a fait sortir de leurs gonds les journalistes de l'émission El Chiringuito. Oui, Gareth Bale se fout ouvertement du Real Madrid. Plus que deux mois à tenir et cette situation ridicule prendra fin...

🎙 Gareth Bale: "Estoy en muy buena forma, listo para jugar"

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Pese a que se cayó del Clásico por molestias en la espalda, trabaja en Gales sin problemas y será titular ante Austria pic.twitter.com/BT26VgMpMU — Diario AS (@diarioas) March 23, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur