Real Madrid : Gareth Bale déjà de retour !

Gareth Bale était présent à l'entraînement du Real Madrid, mais sans ses crampons. Le gallois a rendu une petite visite à ses anciens coéquipiers, de passage dans sa nouvelle ville de Los Angeles. Les Merengue, venus en tournée de préparation aux États-Unis, passaient par la cité des anges et y effectuaient leur dernière séance d'entraînement avant de retourner en Espagne.

Le quotidien AS a capturé le moment. Le nouveau joueur du LAFC est entré par une petite porte latérale que lui a ouvert Carlo Ancelotti afin que l'attaquant puisse éviter les médias et passer un dernier moment avec les Blancs, notamment en partageant quelques rires avec les vétérans Modric, Benzema et consorts, avec qui il a remporté 4 Ligues des champions. Arrivé cet été sur la côte Ouest avec Georgio Chiellini, Gareth Bale a inscrit son premier but lors du dernier succès des Californiens face à Kansas City (0-2).