Real Madrid : Gareth Bale encore au cœur d’une polémique

Galles. Golf. Real Madrid. Dans cet ordre. S'il existe encore des gens pour penser que le fameux drapeau arboré par les supporters de la sélection galloise concernant les priorités de leur star Gareth Bale n'est pas vrai, la lecture d'AS aujourd'hui a dû les convaincre. En effet, on y apprend que l'ailier de 32 ans, en fin de contrat en juin prochain, ne publie plus rien concernant les Merengue depuis le mois d'août.

On pourrait trouver ça normal puisqu'il n'a plus porté le maillot merengue depuis le 28 août et un succès sur le Betis. Sauf que ses coéquipiers, eux, relaient au moins les résultats de leur équipe, même quand ils ne jouent pas. Mais là où ça devient de la provocation, c'est que Bale n'hésite pas à partager tous les moments de la vie de sa sélection, qu'il prenne part aux matches ou pas ! Heureusement, l'indécence a ses limites et il ne poste pas de photos de lui en train de jouer au golf…

❌📷Bale 'borra' al Real Madrid: no cuelga ninguna foto suya luciendo la camiseta del Madrid desde agosto. Desde entonces, no ha vuelto a jugar con los blancos https://t.co/mSyAfrxNV1 — Diario AS (@diarioas) November 29, 2021