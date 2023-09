Real Madrid - Getafe : au bout du suspense, Bellingham offre la victoire aux Merengue

Le Real Madrid sauve des points. Ce samedi après-midi, les Madrilènes se sont imposés face Getafe (2-1) à l’occasion de la 4e journée de Liga. La Casa Blanca a rapidement était gênée dans cette rencontre par l’ouverture du score de Borja Mayoral (11’). Les hommes de Carlo Ancelotti ont tenté de revenir au score mais ont peiné dans la finition avant la pause.

En deuxième mi-temps, Joselu (47’) a remis les siens dans le droit chemin en égalisant à la suite d’une erreur de la défense de Getafe. C’est dans les derniers instants de la rencontre que Jude Bellingham (90' +5) a offert la victoire au Real Madrid, en mode renard des surfaces. L’Anglais continue de briller pour ses débuts tandis que les madrilènes confortent leur première place au classement.

🚨 VICTOIRE DU REAL MADRID !



Les Merengue arrachent la victoire grâce à un but de l’inévitable Jude Bellingham à la 90+5’. ⚽️



Bilan pour le Real Madrid cette saison en Liga :

✅ 2-0 vs Bilbao

✅ 3-1 vs Almeria

✅ 1-0 vs Celta Vigo

✅ 2-1 vs Getafe



