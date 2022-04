Real Madrid : grâce à Benzema, les Merengue peuvent rêver de Champions League... et de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On pensait que Karim Benzema avait été touché par la grâce lors de son retentissant triplé contre le PSG (3-1) le 9 mars dernier. Mais ce soir, il a prouvé que ce n'était pas le cas. C'était simplement une journée comme une autre pour lui. A Stamford Bridge, face au champion du monde en titre, le Lyonnais a de nouveau inscrit un triplé. Une tête magnifique en pleine lucarne sur un centre de la gauche de Vinicius Jr pour ouvrir le score à la 21e, une autre tout aussi belle trois minutes plus tard sur un centre de la droite de Luka Modric et enfin une interception sur un pressing de 40 mètres pour marquer dans le but vide à la 46e. Du grand art.

La pub parfaite pour le Real Madrid

Et ce n'est pas tout. L'international français a été de tous les bons coups. C'est par exemple lui qui talonne magnifiquement pour un partenaire sur la première grosse occasion madrilène, conclue par un tir sur la barre de Vinicius. C'est aussi lui qui lance l'action de l'ouverture du score. Au pressing pendant tout le match, toujours en train de remotiver ses partenaires ou de les replaces, il est non seulement digne des plus grands mais il se conduit également comme un grand. Une attitude qui permet au Real Madrid de rêver à un 14e sacre dans la compétition.

Une attitude et une réussite, surtout, qui peuvent convaincre, si besoin était, Kylian Mbappé de s'engager avec le Real Madrid en fin de saison. Car le natif de Bondy se régalerait au quotidien avec un joueur aussi altruiste et aussi doué techniquement que son partenaire chez les Bleus. A l'heure actuelle, Karim Benzema est la meilleure publicité pour le Real Madrid dans sa quête de gloire et de futurs Galactiques.

We are witnessing greatness 🤯 pic.twitter.com/e49YBoNXPf — GOAL (@goal) April 6, 2022

Pour résumer Karim Benzema a inscrit un nouveau triplé en Champions League, ce soir, sur la pelouse de Chelsea (3-1), trois semaines après celui contre le PSG. Ses performances titanesques permettent aux Merengue de rêver à une 14e C1.

Raphaël Nouet

Rédacteur