Real Madrid : grande nouvelle pour Ancelotti dans un secteur en souffrance

Après le départ cet été de Nacho, la non-venue de Leny Yoro et la blessure du jeune Joan Martinez, Carlo Ancelotti prie pour que David Alaba se remette enfin de sa rupture des ligaments croisés du genou gauche contractée en décembre 2023. L'entraîneur du Real Madrid a dû trembler en apprenant que des médias autrichiens avaient annoncé que le défenseur pourrait mettre un terme à sa carrière car il a mal en permanence. Mais ce n'était qu'une rumeur.

Alaba bientôt de retour sur les terrains !

Selon Fabrizio Romano, David Alaba ne se ressentirait plus du tout de sa blessure et pourrait envisager un retour sur les terrains sous peu. Ce serait une très bonne nouvelle pour Ancelotti, dont le secteur des défenseurs centraux est réduit à Antonio Rüdiger et Militao depuis le début de la saison. Le retour de l'Autrichien permettrait de faire tourner un peu plus et il éviterait à Aurélien Tchouaméni de redescendre à chaque suspension ou pépin, ce qu'il n'apprécie pas...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

Selon @FabrizioRomano, David Alaba ne souffre pas de complications au genou comme cela avait fuité ces derniers jours.



Sa convalescence se passe bien, le joueur va mieux et se rapproche lentement mais sûrement d'un retour ! pic.twitter.com/XF4pc57XnQ — Real France (@realfrance_fr) October 15, 2024