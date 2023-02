Real Madrid : grosses tensions à cause d'Endrick au Brésil

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Il y a deux jours, nous avons relayé les premières critiques venues du Brésil concernant Endrick. Il est reproché au jeune attaquant de 16 ans, qui s'est engagé avec le Real Madrid à partir de 2024, de ne pas avoir encore marqué avec Palmeiras, alors que son équipe a joué la Supercoupe du Brésil (gagnée 4-3 face à Flamengo) et débuté le championnat paulista. Des compétitions pas vraiment majeures de l'autre côté de l'Atlantique, qui peuvent expliquer le faible rendement d'un joueur sur lequel reposent beaucoup trop d'attentes.

Le malaise a franchi un cap ce vendredi avec la conférence de presse de l'entraîneur de Palmeiras, Abel Ferreira, après la victoire sur l'Inter de Limeira (2-0). Interrogé une énième fois sur Endrick, le Portugais s'est emporté avec de quitter la salle prématurément : "Il n'y a pas une conférence sans que vous me parliez de ce grand joueur. Nous devons tous nous montrer plus créatifs. Toujours la même question, à chaque conférence ! Laissez ce gamin tranquille ! Les gens disent que je n'aime pas la presse, mais je vous laisse l'opportunité de poser une autre question. Si vous le voulez... Non ? Très bien !". Un but du prodige ferait le plus grand bien à tout le monde !