Real Madrid : Hazard cause encore des remous avant le PSG

Eden Hazard n’a pas réussi son arrivée au Real Madrid. Recruté à Chelsea en 2019 pour plus de 100 millions d’euros, l’ancien joueur du LOSC possède un mauvais bilan avec le club de la maison blanche.

La très célèbre émission « EL Chiringuito » rapporte que le cas du numéro 7 du Real fait jaser en coulisse. En effet, Hazard ne joue pas autant que les dirigeants le souhaitent, notamment à cause de blessures et d’un niveau de jeu pas suffisant. De plus, le salaire d’Eden Hazard est l’un des plus importants du club et il ne le justifie pas par ses prestations.

😠"Hay MOSQUEO en la CÚPULA del REAL MADRID porque HAZARD NO JUEGA MUCHO"



Eduardo #INDA en #ChiringuitoInda