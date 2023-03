Real Madrid : Hazard et Ancelotti ne se parlent même plus !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Aucun match de Liga depuis le 11 septembre, un quart d'heure contre Leipzig le 25 octobre et une dernière apparition catastrophique contre les amateurs de Carcereno (1-0) le 3 janvier : Eden Hazard connaît une nouvelle saison compliquée au Real Madrid. Il est tellement mis à l'écart qu'on peut se demander si Carlo Ancelotti n'a pas reçu des ordres de Florentino Pérez pour dégoûter l'ailier et l'inciter à partir cet été. Si c'est le cas, c'est raté. Dans une interview à la RTBF, le Belge a expliqué vouloir aller au bout de son contrat, alors que rien de bon ne lui est arrivé depuis son transfert chez les Merengue en 2019.

Il a également fait cette confidence sur l'état de sa relation avec Carlo Ancelotti : "On ne se parle pas mais on se respecte. Lors des entraînements, je vois que je peux apporter quelque chose. Je me sens bien physiquement mais il y a d'autres joueurs". Et surtout, quand il a une chance de se montrer comme contre Carcereno, il semble manquer de motivation, d'enthousiasme. Ce qui explique peut-être la distance prise avec son entraîneur, même si ce dernier a expliqué pourquoi il parlait moins à son joueur en conférence de presse ce mardi...