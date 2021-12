Real Madrid : Hazard fait polémique, Ancelotti ne le défend pas

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L'information a été sortie par Eduardo Inda, de l'émission El Chiringuito, la nuit dernière : les poids lourds du vestiaire du Real Madrid auraient mal vécu la titularisation d'Eden Hazard contre Cadix (0-0) le week-end dernier. Totalement à côté de ses pompes depuis son arrivée en Espagne il y a trois ans, le Belge traverse en plus une grosse crise de confiance. Face aux Andalous, il a de nouveau été transparent et si les Merengue ont connu une telle contre-performance, c'est en partie à cause de lui.

Ce matin, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le malaise Hazard en conférence de presse, à la veille du déplacement à Bilbao : "Cela fait un mois qu'il s'entraîne bien tous les jours, avec de l'intensité et du rythme. S'il joue demain, qu'il enchaîne donc deux matches en trois jours, je ne crois pas qu'il y ait un risque qu'il se blesse. Son rendement ? Nous l'évaluons en permanence, nous y sommes attentifs mais il y a des blessés dans l'effectif et ça doit être l'occasion pour d'autres joueurs de se montrer".

😡"Los pesos pesados del VESTUARIO del REAL MADRID se ENFADARON con la titularidad de HAZARD"



