Real Madrid : Hazard met un terme à une polémique embarrassante... et évoque sa retraite

Une altercation entre Jan Vertonghen, Eden Hazard et Kevin De Bruyne qui manque de virer au combat de boxe, les tauliers De Bruyne et Courtois qui ne se parlent plus des années, des jeunes frustrés de ne pas être titulaires à la place de stars vieillissantes... L'ambiance au sein du groupe belge serait explosive, à en croire les médias d'outre-Quiévrain. Mais selon Eden Hazard, ce ne serait que des mensonges. Présent en conférence de presse ce mardi, deux jours avant un match décisif contre la Croatie, l'ailier du Real Madrid a assuré que tout allait bien chez les Diables Rouges.

"C'est l'un des moments les plus compliqués de ma vie en sélection. Ça fait 14 ans que j'y suis. Les gens attendent beaucoup de nous, c'est normal vu notre passé. Il faut montrer que la Belgique est une grande équipe. À nous d'être tous ensemble, peu importe ce qui se dit dans la presse. Non, je ne me dis pas que jeudi, c'est mon dernier match avec les Diables. Je ne me vois pas finir cette Coupe du monde dans deux jours. Jamais je ne me suis dit ça. Il n'y a pas eu grand-chose après le match (contre le Maroc). Il y a beaucoup de bêtises entendues. On s'est parlé lors d'une réunion avec tous les joueurs et on a deux jours pour se préparer. On est soudés et prêts pour aller chercher la victoire. On doit faire mieux, on n'est pas à la hauteur des attentes. Celles placées par le public ou vous, les journalistes. Il y aura peut-être des changements, ou pas, dans la composition d'équipe jeudi. Tout ce qui compte, c'est de montrer qu'on est ensemble. On a eu une bonne heure de réunion, il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses. On s'est dit les choses, mais il faut aller de l'avant maintenant."