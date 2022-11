Real Madrid : Hazard réfute tout nouveau problème de poids

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce samedi, Eden Hazard était en conférence de presse, à la veille du match de la Belgique contre le Maroc. Mercredi, les Diables Rouges sont péniblement venus à bout du Canada (1-0) au terme d'une partie dont l'ailier du Real Madrid a disputé 62 minutes. Et au cours de laquelle, beaucoup de supporters ont cru déceler une surcharge pondérale. On sait que le joueur formé à Lille a déjà eu des problèmes de cette nature lors de son arrivée en Espagne à l'été 2019. Mais cette fois, il jure qu'il n'y a aucun problème à ce niveau...

"Non, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème avec mon poids. J'ai toujours eu le même poids, je n'ai rien à dire là-dessus. Je travaille pour être prêt et c'est le plus important pour moi. La récupération se passe bien, il n'y a aucun souci avec ça. Pendant mes 62 minutes sur le terrain, je me suis senti très bien et j'ai bien récupéré depuis. Je me sens bien et apte à jouer. C'est l'essentiel à mes yeux." Inutile de préciser qu'il avait le regard noir au moment de répondre à cette question...