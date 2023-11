Real Madrid : immense coup de théâtre pour Bellingham !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La situation de Jude Bellingham a radicalement changé. Présent lundi en Angleterre pour faire constater sa blessure à l’épaule et éventuellement jouer avec les Three Lions les deux prochains matchs, le crack de 20 ans est finalement rentré au Real Madrid dans la journée d’hier.

Bellingham tout sourire à l'entraînement !

Si, à l’origine, Bellingham devait seulement se soigner au Real Madrid, El Chiringuito nous apprend ce midi qu’il s’est déjà entraîné avec ses coéquipiers non internationaux ! Sur les images diffusées par la célèbre émission espagnole, on peut même le voir sautillant et sans gêne apparente à l’épaule, zone pourtant du malaise...

🚨 BELLINGHAM se entrena con el MADRID.



🔙 Abandonó la concentración de la SELECCIÓN INGLESA ayer por sus molestias en el hombro. pic.twitter.com/ICVxYMdkjl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life