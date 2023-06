Real Madrid : Bellingham n'est pas célibataire, voici sa sublime petite-amie !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En attendant peut-être Kylian Mbappé ou une autre star cet été, le Real Madrid a déjà bouclé la venue de l'excellent Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 19 ans). Une signature galactique à 103 M€ plus bonus qui fait beaucoup parler. Comme le rapporte la presse people ibérique, le milieu de 19 ans – qui s'est engagé jusqu'en 2029 avec les Merengue – n'arrive pas seul dans la Capitale espagnole. En effet, l'Anglais est déjà en couple depuis un peu plus d'un an avec le mannequin Asantewa Chitty (22 ans).

Jude Bellingham - Ansantewa Chitty, une relation discrète pour l'instant

Également influenceuse qui monte au Royaume-Uni où certaines de ses vidéos dépassent les 2 millions de vues sur TikTok, Ansantewa reste cependant très discrète sur cette relation avec Jude Bellingham, elle qui ne s'est encore jamais affichée aux côtés de son footballeur de petit copain.

Officiellement, le milieu des Three Lions et sa première supportrice ne vivent pas encore ensemble et leur relation est décrite comme « très hermétique » aux médias et aux réseaux sociaux. On verra si cette relation déjà dévoilée par les tabloïds résistera à l'exposition mondiale du Real Madrid...

Meet Asantewa Chitty, the stunning Insta model who has charmed Bellingham https://t.co/hCZxhBUebT — Sun Sport (@SunSport) April 4, 2022

