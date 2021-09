Real Madrid, Juventus : Cristiano Ronaldo, une arnaque prodigieuse à 300 000 euros !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Selon les informations du quotidien portugais Jornal de Noticias, la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, aurait été victime entre février 2007 et juillet 2010 d'une arnaque de la part d'une employée d’une agence de voyage.

En effet, elle lui aurait facturé des séjours qu'il n'a jamais effectués sur sa carte de crédit. Le montant subtilisé serait estimé à 288 000 euros en 200 opérations différentes pendant ces trois ans. L'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin ne se serait pas rendu compte de la disparition de cet argent. Son agent, Jorge Mendes, et ses anciens coéquipiers en sélection, Nani et Manuel Fernandes, ont aussi été escroqués.

Capa do JN de hoje: Agente de viagens desvia fortuna de cartão de crédito de Ronaldo. Usou 288 mil euros em 200 deslocações fictícias e tamb... https://t.co/c725x2OUdF — Capas de Jornais (@CapasDeJornais) September 19, 2021