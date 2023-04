Real Madrid, Juventus, équipe de France : un nouveau rôle pour Zidane

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

L'avenir de Zinédine Zidane reste incertain. Son nom est cité du côté du PSG, comme l'an dernier, du Real Madrid, en cas de départ de Carlo Ancelotti, et surtout de la Juventus Turin. Mais en attendant de rebondir, le Marseillais était ce lundi à Nyon, en Suisse, où l'« UEFA Football Board », la nouvelle structure créée par l'instance européenne, s'est réunie pour la première fois.

Vieira et Abidal à ses côtés à l'UEFA Football Board

Selon L'Equipe, Patrick Vieira, Éric Abidal, mais aussi Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Rafael Benítez, Jürgen Klinsmann ou encore Rudi Völler étaient également présents pour apporter leur éclairage, dans un rôle de consultants, et aider cette structure censée réfléchir sur l'avenir du jeu. Il a notamment été question du VAR et de la manière de juger les mains. « Le calendrier international, très chargé, a également été débattu, comme le prochain format des compétitions européennes entre 2024 et 2027 et le danger des commotions cérébrales », précise L'Equipe.