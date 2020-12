Real Madrid : Karim Benzema a un nouvel objectif en ligne de mire

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid est revenu à égalité avec l'Atlético (qui compte deux matches de retard) en tête de la Liga hier en allant s'imposer à Eibar (3-1). Et Karim Benzema a été encore une fois le grand artisan de ce succès avec 1 but et 2 passes décisives.

A 33 ans, le Français réalise une très belle première partie de saison. Il totalise 11 buts et 5 passes décisives. Benzema a inscrit 29% des buts du Real depuis le retour de Zinédine Zidane sur le banc merengue et il peut rêver de terminer la saison pichichi, ce qui serait une première. Seul Gerard Moreno (8 buts), de Villarreal, le devance. Avec 7 buts, Benzema est à égalité avec Luis Suárez, Oyarzabal et Iago Aspas. Lionel Messi, lui, est à 6 buts.