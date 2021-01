Real Madrid : Karim Benzema au cœur d'une nouvelle polémique en Espagne

L'élimination en Coupe du Roi face à Alcoyano, pensionnaire de Segunda B, la 2e division espagnole, est une véritable onde de choc pour le club merengue. Zinédine Zidane est à nouveau sur la sellette mais la critique cible aussi Karim Benzema et Casemiro, deux de ses cadres.

Surpris en train de plaisanter sur le terrain

Les deux joueurs ont été filmés, en compagnie de Chust, en train de rire à l'entame du temps additionnel, sur la pelouse. Un détachement très mal perçu, qui laisse à penser que le Français et le Brésilien n'étaient pas très concernés par le match. Selon ABC, Florentino Pérez et l'état major du Real n'a pas du tout apprécié et reprochent avant tout aux joueurs leur manque d'intelligence, leur manque de respect vis à vis de l'institution et des supporters pour avoir eu un tel comportement en se sachant filmés.