Real Madrid : pour Kroos, le but de Leipzig aurait dû être validé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 1-0 sur la pelouse du RB Leipzig en 8e de finale aller de la Champions League, grâce à un magnifique but de Brahim Diaz à la 48e minute. Les Merengue ont pris une option sérieuse sur la qualification au terme d'une partie maîtrisée. Mais la physionomie de la partie aurait pu être différente si l'arbitre avait accordé le but inscrit par Sesko dès la 2e minute. Sur un corner renvoyé par Lunin, un joueur allemand reprend de 20 mètres, manque sa frappe mais celle-ci revient sur Sesko, qui marque de la tête. L'arbitre a annulé ce but car un joueur du RB est situé derrière le gardien du Real (et le pousse) au moment de l'action.

"Oui, il aurait dû accorder le but"

Chez les Allemands, on ne décolère pas. Pour eux, le joueur en question ne pouvait pas faire action de jeu puisque le ballon a atterri à trois bons mètres de lui. Même sa poussette n'est pas répréhensible dans ces conditions puisque Lunin n'avait aucune chance de capter le ballon. C'est d'ailleurs l'avis de... Toni Kroos, qui a expliqué à Sky Deutschland : "Que dire ? Je crois que l'arbitre a sifflé hors-jeu parce qu'il pousse légèrement le gardien sauf que ce dernier ne peut pas toucher le ballon. Donc, oui, il aurait dû accorder le but". Inutile de préciser que ce coup de pouce arbitral fait hurler ceux qui pensent que le Real bénéficie toujours de faveurs arbitrales...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🤯 "LUNIN no alcanzaba el balón... Había que DAR GOL".



KROOS se sincera en ALEMANIA y deja a #JotaJordi así. pic.twitter.com/GmYYsEQSYj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2024

Podcast Men's Up Life