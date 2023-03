Real Madrid, PSG : Kroos fracasse les trophées FIFA The Best... mais comprend le sacre de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Depuis lundi soir et le sacre de Lionel Messi comme footballeur de l'année 2022 aux trophées The Best, les Madridistes l'ont mauvaise. Karim Benzema le premier, qui estime que les trophées qu'il a remportés et les buts décisifs qu'il a inscrits sur l'année écoulée auraient dû lui octroyer le trophée. Mais l'Argentin a remporté la Coupe du monde en menant son équipe à la victoire finale et c'est ce qui a le plus compté. Une polémique vieille comme le Ballon d'Or et qui rappellera aux plus anciens les sacres de Paolo Rossi en 1982 ou de Cristiano Ronaldo en 2013, devant Franck Ribéry.

Dans un podcast, Toni Kroos a refusé d'entrer dans la polémique, même pour défendre son ami Benzema. En revanche, il ne s'est pas gêné pour dénigrer les trophées The Best : "Dans une année comme celle qui vient de s'écouler, avec une Coupe du monde, ce tournoi est toujours un point important quand il s'agit de décerner des trophées. Messi est le joueur qui s'y est le plus distingué alors son sacre n'est pas une surprise". A son frère qui disait que ce gala était une honte car Emiliano Martinez a été sacré meilleur gardien de la planète alors que personne ne le connaissait avant le Mondial et que ses performances ne méritaient pas spécialement un trophée, le Merengue a conclu en disant : "C'est pour ça que le Real Madrid ne s'y est pas rendu".