Real Madrid : Kroos lâche des propos injurieux sur un emblème du club

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour les supporters de foot, le maillot est sacré. Qu'il s'agisse d'un club ou d'une sélection, pas question de le critiquer ou de changer les couleurs. Du coup, on se demande comment ceux du Real Madrid vont apprécier les propos de Toni Kroos. Car le milieu allemand s'est complètement lâché sur le design de la tunique du Real Madrid cette saison dans le podcast auquel participe son frère et dans lequel il balance régulièrement quelques vérités bien senties.

"Cette saison, notre maillot a un col. Un polo, ce n'est pas un maillot de foot ! Cette remarque vaut pour tous les fabricants : le col, c'est une énorme merde ! Les maillots qui en ont ne sont pas bonnes. Ils ne sont pas confortables, pas agréables. En plus, il y a deux boutons en dessous. Il en manquait encore quelques-uns et on jouait en chemise ! Et quoi encore ?!? Ce n'est pas agréable..." Pour rappel, Kroos est équipé par Adidas, qui est également l'équipementier du Real Madrid et donc le responsable du fameux col avec boutons...