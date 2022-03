Real Madrid : Carlo Ancelotti rassure sur les blessés avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le point sur l'état d'esprit avant la Real et le PSG

« L'équipe va bien. Nous nous sommes bien entraînés, je vois l'engagement et l'enthousiasme et nous serons prêts pour cette dernière partie de la saison. Nous allons le montrer demain contre une équipe qui joue bien au football . Je suis confiant parce que je vois que l'équipe va bien ».

Sur les absences de Valverde et Kroos

« Fede (Valverde) n'a aucun problème pour le match contre le PSG et je pense que Kroos non plus. Ce ne sont que des petites choses. Il s'est reposé contre Alavés et sa blessure n'est pas un problème de fatigue, mais de malchance. Il faut se rappeler que nous n'avons pratiquement pas eu de blessés, très peu. David Alaba ? Il a recommencé à s'entraîner avec l'équipe mardi, il va bien et demain il sera titulaire, sans aucun doute ».

Sur ces petits soucis au mauvais moment

« Nous avons eu des pertes comme toutes les équipes et nous avons bien géré la situation. Nous sommes un peu déçus d'être sortis de la Copa del Rey, mais c'était un moment très particulier car Benzema était blessé et nous n'avions pas les Brésiliens, mais la réalité, c'est qu'on a six points d'avance en Liga, qu'il faudra se battre jusqu'au bout et qu'on a l'ambition de faire quelque chose en Ligue des Champions ».

Hors question de penser au PSG !

« Ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui, c'est le plan contre la Real Sociedad et après on aura celui contre le PSG (…) J'ai quasiment tout l'effectif disponible et on ne va pas changer le système. On va presser plus fort, c'est vrai, mais ce n'est qu'après que je choisirai la composition contre le PSG ».

Une chance pour Camavinga samedi ?

« Le poste de pivot lui a coûté, car c'est un poste où le positionnement est très important. Je l'ai forcé à jouer là-bas, mais parce que je pense qu'il peut bien le faire. Demain, c'est une option ».