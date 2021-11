Real Madrid : l'agent de Bale dérape avec les supporters

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Hier avait lieu à Madrid une réunion des plus grands agents européens pour déterminer une ligne de conduite par rapport aux changements prévus par la FIFA pour leur profession. Le représentant de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a été interrogé par les médias espagnols à sa sortie. Et s'il a laissé la porte ouverte à une prolongation de son client au Real Madrid (ce qui n'est pas du tout dans les intentions des Merengue !), il a surtout durement critiqué les supporters du club !

"Je me fiche de ce que pensent les supporters du Real. Pourquoi devrais-je m'en préoccuper ? Je pense qu'ils ont été répugnants avec Bale !" Voilà qui ne risque pas de faire remonter la cote du Gallois, qui a poussé à bout la patience de tout le monde à Madrid. Et qui n'a pas vraiment été aidé par son agent, déjà très critique envers Zinédine Zidane par le passé…

Both Mino Raiola (Haaland’s agent) and Jonathan Barnett (Bale’s agent) were in Madrid today. @DeportesCuatro #rmlive 🚨 pic.twitter.com/QxwV3TerAS