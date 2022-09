Real Madrid : l'Atlético va sortir son arme fatale pour empêcher Vinicius de danser

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Depuis la saison dernière, Vinicius Jr et Karim Benzema portent l'attaque du Real Madrid sur leurs épaules. Mais depuis la reprise des hostilités en août, le Français est victime de pépins physiques récurrents, si bien que c'est au Brésilien qu'incombe la responsabilité de faire la différence. Tâche dont il s'occupe fort bien (8 matches, 5 buts et 3 passes décisives), même si cela a été occulté par la polémique sur ses célébrations, lui qui danse après chaque but.

Mais Diego Simeone n'a que faire du déhanché festif de l'ancien du Flamengo. Ce qui lui importe, c'est qu'il n'ait aucune raison de se réjouir. Selon AS, l'entraîneur de l'Atlético Madrid envisage d'aligner au poste de latéral droit Marcos Llorente, qui avait bien contenu Vinicius Jr en décembre dernier. El Cholo privilégierait l'international espagnol à l'Argentin Nahuel Molina, unique spécialiste du poste. Mais quel que soit le joueur qu'il aligne, Vinicius Jr peut être sûr de passer une soirée difficile sur la pelouse du Metropolitano...