Real Madrid : l'attitude de Mbappé après Espagne - France a encore interpellé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

En France, on commence à connaître le caractère très particulier de Kylian Mbappé, mélange de haine de la défaite, d'attitudes travaillées car il sait que les regards sont braqués sur lui et de mauvaises habitudes prises au PSG. Tout cela donne un comportement parfois détestable. Mais l'Espagne, elle, n'est pas encore habituée et s'étonne toujours de le voir agir comme hier soir après Espagne-France (2-1).

Il n'est pas allé saluer les Espagnols au coup de sifflet final

Un supporter a filmé la scène au coup de sifflet final. Alors que les Bleus vont saluer leurs vainqueurs, Kylian Mbappé, lui, fonce vers son banc de touche, ignorant tout le monde, même ses futurs coéquipiers au Real Madrid. Il lui a fallu plusieurs minutes pour ensuite aller voir les Espagnols, avant d'aller remercier le virage de l'Allianz Arena rempli de supporters français.

Chez les Merengue, on n'a aucun doute sur le fait que le natif de Bondy a le talent pour devenir une star de l'équipe. Mais pour ce qui est de l'attitude, il y a des choses à revoir car la Maison Blanche, ce n'est pas le PSG, où il pouvait tout se permettre...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

😱Lo que hacía Mbappé mientras sus compañeros felicitaban a los españoles: es lo más criticado



🌟 La estrella de Francia no tuvo su día y un aficionado captó este momento suyo al término del encuentro.



📽️@AStv#EURO2024 #UniversoEuro #EurocopaEnAShttps://t.co/pgybx1qh1D — Diario AS (@diarioas) July 10, 2024