Real Madrid : l’effectif bat de l’aile avant le PSG, Ramos se fait chahuter par SMS !

Le Real Madrid n’est pas au mieux avant de croiser la route du PSG en 8es de finale aller de la Ligue des champions mardi au Parc des Princes (21h). Et pour cause : si Ferland Mendy a repris l’entraînement avec ballon hier à Valdebebas, Karim Benzema se ressent toujours de sa douleur à la cuisse gauche contractée face à Elche fin janvier (2-2).

Plus globalement, l’effectif du Real Madrid donne l’impression d’être fatigué à force de compter sur des joueurs d’expérience. « Ancelotti veut assurer le titre en Liga et il a fait jouer tous ses cadres, a analysé Josep Pedrerol dans l’émission El Chiringuito. Du coup, ils sont épuisés avant le PSG. Il leur faut un bol d’air frais : change quelque chose Carlo ! »

Ramos a envoyé un SMS à Asensio...

Heureusement pour lui, le coach du Real Madrid peut compter sur un joueur en forme : Marco Asensio (26 ans). L’attaquant international espagnol a donné une précieuse victoire à son équipe dimanche contre Grenade (1-0), ce qui lui a valu un SMS de son ancien coéquipier Sergio Ramos.

« C’est une légende du Real Madrid et du football espagnol, a-t-il affirmé sur la Cadena SER. Il m’a écrit après le match contre Grenade et m’a félicité pour mon but. Je lui ai répondu que j’espérais qu’on soit tous les deux sur le terrain mardi soir pour que je puisse enfin lui tenir tête ! Et si je marque, c’est moi qui lui enverrai un message, juste pour rire... »

Preocupación en el Madrid con Benzema

Se hizo daño el otro día cuando entreno con el grupo y tiene muy difícil jugar contra el Villarreal

Objetivo Paris, aunque nunca será al 100 por 100

Se complica todo con este frenazo de Karim

Info @OndaCero_es pic.twitter.com/vDk3Pujd0R — Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) February 8, 2022

Benzema et Mendy absents de l’entraînement collectif

Le journaliste espagnol, Sergio Quirante, annonce que Karim Benzema et Ferland Mendy n'ont pas pris part à l’entraînement collectif de ce mercredi 9 février. Leur participation au match contre le PSG le 15 février semble de moins en moins garantie.

🚨🥇| Benzema and Mendy are NOT training with the team today. @SQuirante — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 9, 2022