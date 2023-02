Liverpool - Real Madrid : l'Europe est prévenue, les Merengue repartent comme en 2022 !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Fluctuat Nec Mergitur (tangue mais ne coule pas), c'est la devise de Paris. Mais le Real Madrid devrait l'adopter pour un petit moment. Car depuis la saison passée, il s'est fait une spécialité, en Champions League, de traverser sans encombre des tempêtes inouïes et d'aller au bout de ses rêves. Ce soir, personne ne donnait cher de sa peau quand, après 14 minutes, Liverpool menait 2-0 dans l'enfer d'Anfield, qui rêvait de revanche après la finale perdue de mai dernier contre ces mêmes Merengue (0-1). Darwin Nunez avait ouvert le score dès la 3e place d'une Madjer sur une amour d'ouverture de Mohamed Salah et ce même Salah avait doublé la mise sur une grossière erreur de relance de Thibaut Courtois.

En 2023, il n'attend plus le match retour pour tuer le suspense

A la place du Real, n'importe quel club aurait sombré. Mais ce Real, c'est autre chose. Cette équipe n'a pas son pareil pour ne rester calme en toutes circonstances, faire le dos rond, attendre que la tempête se calme. Elle a donc attendu que les Reds baissent de pied, au bout de vingt minutes, pour réagir. Une superbe frappe enroulée du droit de Vinicius Jr dans le petit filet opposé a permis de ramener le score à 2-1. Le plus dur était fait. Sous la houlette d'un Luka Modric encore une fois magistral, qui n'a pas son pareil pour casser le pressing le plus agressif du monde par sa qualité de passe et sa vision du jeu, le Real a pris le contrôle du match et ne l'a plus lâché. Une énorme boulette d'Alisson a permis à Vinicius Jr d'égaliser (36e), avant que Militao (47e) et Benzema (55e, 67e) ne donnent des allures de triomphe romain à cette partie dantesque.

Comme en 2022, le Real Madrid est donc paré pour aller au bout en Champions League. Il a tout : la qualité technique, le répondant physique, le sens tactique, le collectif et le côté tueur devant les cages. Et il a toujours cette résilience et cette patience qui ont éreinté le PSG, Chelsea, City et Liverpool la saison passée. Cette saison, on dirait même disposé à ne plus attendre les dernières minutes du match retour pour tuer le suspense. L'Europe peut trembler !

Pour résumer Le Real Madrid est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Champions League après sa sensationnelle victoire à Anfield Road (5-2) alors qu'il était mené 2-0 au bout d'un quart d'heure dans une ambiance volcanique. Comme la saison passée, rien ne semble pouvoir couler le navire merengue !

Raphaël Nouet

Rédacteur