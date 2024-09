Real Madrid : l'hécatombe continue après Militao, un 9e Merengue s'est blessé !

La blessure du défenseur central du Real Madrid, Eder Militao, ne va pas arranger les affaires de Carlo Ancelotti. Le Brésilien souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite et devrait être absent entre 10 et 15 jours. Trois options étaient envisagées pour le remplacer : la titularisation de Jesus Vallejo, un repositionnement dans l'axe de Dani Carvajal, ou une promotion pour le jeune Jacobo Ramon.

Mais selon Marca, cette 3e option est déjà à oublier puisque Ramon s'est lui aussi blessé et qu'il sera out au moins deux semaines. Au total, ce sont donc 9 joueurs merengue qui sont sur le flanc : Eder Militão, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Joan Martínez, David Alaba et donc Jacobo Ramon.

