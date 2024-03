Real Madrid : l'hommage XXL d'un ancien du Barça à Jude Bellingham

Pour un compliment, c'en est un. Enorme même, adressé à Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, par un ancien attaquant du FC Barcelone, Thierry Henry.

Celui qui a également marqué l'histoire du football par son long passage à Arsenal s'est fendu d'éloges en tous genres sur l'ancien du Borussia Dortmund. Sur ses qualités balle au pied, en premier lieu, puis sur sa capacité à résister à la pression environnante. "J'ai eu l'occasion de jouer dans de nombreuses ligues, mais les footballeurs ont la vie facile en Angleterre. La pression que vous devez supporter en Espagne... les attentes... et vous prenez le numéro 5 de Zinédine Zidane ? Et vous célébrez comme ça ? Oh, bien joué, mon pote."

🗣 Thierry Henry on Jude Bellingham: "Footballers have it easy in England. The pressure that you have to endure in Spain […]. The expectations… You take number 5 of Zinedine Zidane? And you celebrate like this? Oh, well done, mate."

