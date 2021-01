Real Madrid : l’humiliation de trop pour les Merengue, Zidane menacé

MARCA : « Personne n’échappe à cette honte »



Marca découpe le Real Madrid après son élimination honteuse contre Alcoyano au stade des 16es de finale de la Coupe du Roi (1-2 ap). « La pire défaite de l’ère Zidane », assure le quotidien madrilène. « Il arrivera ce qu’il doit arriver », a soufflé ZZ conscient d’être sur la sellette. Aujourd'hui, il serait directement menacé.

SPORT : « Châtiment »



« Le Real Madrid a plongé dans le ridicule », ose SPORT qui se délecte de voir le Real Madrid sombrer dans une crise qui pourrait être fatale à Zidane. Le journal catalan prévient au passage le FC Barcelone, qui n’aura pas la partie gagnée contre Cornella... tombeur de l’Atlético Madrid au tour précédent.

MUNDO DEPORTIVO : « Humiliation »

Mundo Deportivo se jette également à pieds joints sur l’élimination honteuse du Real Madrid et parle d’« humiliation » et de « crise ouverte » pour les hommes de Zidane. Là aussi, une mise en garde est donnée au Barça.

AS : « EMBARRAS »

Le quotidien madrilène n’est pas tendre lui non plus avec les joueurs du Real Madrid mais semble s’en prendre plus personnellement à Zidane. « Il est sur la sellette, explique Manu De Juan. Après les nuls contre Elche et Pampelune, la défaite en Supercoupe d’Espagne et celle d’hier, le technicien marseillais est de nouveau discuté au sein du club. »