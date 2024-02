Real Madrid : Ancelotti confirme un coup dur et révèle ce qu'il craint à Leipzig

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Il craint les contre-attaques de Leipzig

"Nous traversons une bonne période, nous sommes motivés et ambitieux. La Champions League nous plaît beaucoup. Notre adversaire est puissant, intense et a beaucoup de qualité offensive. Nous devrons faire un match complet, surtout au niveau défensif. Leipzig est formidable dans les transitions, ils ont marqué 25 buts en contre-attaque. Je ne sais pas si c'est la meilleure saison de ma carrière. C'est la meilleure série car je n'avais jamais perdu que deux matches à ce moment-là de la saison. Je suis très content du groupe, qui a de la qualité, où personne ne râle. Nous arrivons à surmonter nos bas grâce à notre caractère, notre personnalité."

Ce que Vinicius a de plus que les autres

"Si Vinicius joue comme contre Gérone, il fait la différence. Il a de la qualité, de l'intensité. Ce qui le différence, c'est la continuité pour harceler constamment pendant 90 minutes. Avec lui, les adversaires finissent par baisser physiquement et il en profite. C'est ce qu'il a de plus important."

"Sans Bellingham, nous avons gagné quatre matches sur quatre"

Bellingham absent

"Je ne pense jamais à ceux qui ne sont pas là. Sans Bellingham, nous avons gagné quatre matches sur quatre. Ceux qui l'ont remplacé ont bien fait les choses. C'est un joueur très important pour nous, comme Courtois et Militao. Son absence est une opportunité pour nous motiver encore plus."

La prolongation de Kroos

"Il faudra respecter sa décision. Chacun a le droit de s'arrêter au sommet mais encore faut-il savoir quand vient ce moment. Son rendement a toujours été le même depuis que je suis là. Il est très régulier. La motivation est la plus grande est de jouer au football, rien de plus. Toni aime beaucoup jouer et nous le respectons tous. Bien sûr qu'il pourrait continuer !"

