Real Madrid : la défaite à City, sa panenka, le Ballon d'Or... Benzema se lâche face aux micros !

« C'était un match de Champions League. Une belle demi-finale, contre une belle équipe de City. Une belle équipe de Madrid aussi, on n'a rien lâché. Je pense qu'ils ont fait une belle entrée de match. Pendant 20 minutes, ils ont mis la pression et deux buts mais on n'a pas lâché. Sur les 25 dernières minutes de la première mi-temps, on a commencé à prendre le ballon, à jouer et à venir au score. C'est la marque des grandes équipes. Il y a des moments où il faut faire le dos rond. C'est ce qu'on a fait. Il ne faut pas oublier que City est une grosse équipe. On a continué notre travail et au final, on réussit à marquer trois buts ».