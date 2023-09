Real Madrid : Jude Bellingham égratigné par le club !

Le but a été décisif, la joie immense. Et Jude Bellingham, acheté à pris d'or cet été par le Real Madrid au Borussia Dortmund, a une fois encore confirmé son immense potentiel. En délivrant le club espagnol, notamment, il y a quelques jours avec une victoire inespérée contre l'autre club de Madrid, Getafe.

Problème, les caméras du département communication du Real ont commis, sans le vouloir, une sacrée boulette en interrogeant l'Anglais dans le vestiaire afin qu'il livre ses sentiments. Car on y voit clairement qu'il y a une faute d'orthographe sur le nom du joueur inscrit sur son casier, Bellingham devenant "Bellimgham".

Il faut également dire que le vestiaire madrilène, comme le stade Bernabeu, a été totalement rénové....

Jude Bellingham: "I've never heard a stadium sound louder in my life."pic.twitter.com/Hs4kmUTrqU