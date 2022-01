Real Madrid : la légende merengue Paco Gento est décédée

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La dernière grande gloire du mythique quatuor offensif du Real Madrid des années 1950, Paco Gento, s'en est allé. Après Ferenc Puskas (2006), Alfredo Di Stefano (2014) et Raymond Kopa (2017), l'ancien ailier gauche est décédé ce mardi 18 février, a annoncé les Merengue. Il avait 88 ans. Gento, c'était un surnom, "la boule de feu", qui disait tout de son profil : un petit gabarit très vif mais également très technique. Sa finale de 1960 contre l'Eintracht Francfort (7-3) fut un modèle du genre puisqu'il alterna déboulés, petits ponts, coups du sombrero et même roulettes face à des Allemands dépassés ! Gento, c'était aussi un record toujours pas battu depuis 1966, celui du plus grand nombre de Coupes d'Europe des clubs champions remportées : 6. Il a été des cinq premières (1956-60) et était encore là en 1966 avec les "Yé-yé", qui avaient dominé le Partizan Belgrade en finale (2-1).

Dans son communiqué, le Real Madrid a écrit : « Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Francisco Gento, président d'honneur du Real Madrid et l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances, son amour et son affection à son épouse Mari Luz, ses fils Francisco et Julio, ses petites-filles Aitana et Candela et tous ses proches, collègues et proches. Paco Gento est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 6 Coupes d'Europe. Il a défendu le maillot de notre club entre 1953 et 1971, et durant ses 18 saisons au Real Madrid il a remporté, outre les 6 Coupes d'Europe, 12 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 1 Coupe Intercontinentale, 1 Petite Coupe du Monde et 2 Coupes Latines. Au Real Madrid, il a disputé 600 matchs et marqué 182 buts. Il a été international avec l'équipe d'Espagne à 43 reprises. »

