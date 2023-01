Real Madrid : la Liga monte au front pour défendre (enfin) Vinicius !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Vendredi dernier, lors de Valladolid – Real Madrid (0-2), Vinicius Jr a été victime d’insultes racistes. «singe» et de «noir de merde» ont été scandé par des fans des Pucelanos, des attitudes inexécutables qui ne vont pas rester sans conséquences.

« Une plainte pénale pour crimes de haine a été déposée devant les tribunaux d’instruction de Valladolid, accompagnée des preuves audiovisuelles recueillies lors de l’enquête qui a été réalisée à travers des images et des sons publiés dans des sources ouvertes. », a écrit la Liga dans un communiqué.

La Liga trop passive ?

Après la rencontre, Vinicius Jr avait pointé du doigt le manque d’actions de la Liga et des instances espagnoles pour éviter les actes racistes dans les stades, « Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est MA faute. », avait lâché l’international brésilien.