Real Madrid : le Brésil espère un geste de Florentino Perez pour Carlo Ancelotti

Sans coach depuis le départ de Tite en décembre dernier, le Brésil continue de prendre son temps avant de choisir son futur sélectionneur. C'est d'ailleurs un secret de polichinelle que la priorité de la Confédération brésilienne de football est de s'attacher les services de Carlo Ancelotti après avoir échoué à attirer Zinédine Zidane.

Le Brésil ne souhaite pas payer pour la dernière année de contrat d'Ancelotti

Prêt à attendre la fin de saison du Real Madrid pour passer à l'action quitte à mettre un sélectionneur intérimaire sur la trêve internationale de mars, le Brésil espère également un geste significatif des décideurs merengue pour l'Italien.

Le média auriverde Universo Online précise en effet que la CBF compte en effet sur ses bonnes relations avec le club madrilène pour obtenir la libération sans frais de Carlo Ancelotti un an avant la fin de son contrat en Espagne. Une solution qui pourrait aussi arranger Florentino Perez, permettant d'offrir une sortie par la grande porte au « Mister » alors qu'Ancelotti est de plus en plus décrié à Madrid.