Real Madrid : le clan Vinicius désigne un responsable de ses problèmes en Espagne

Le match opposant le Real Madrid à Valence la semaine dernière a encore une fois exposé les pires côtés du football Espagnol. Comme beaucoup trop souvent, les supporters du Mestalla s’en sont violemment pris à Vinicius durant le match, au point que le Brésilien s’est mis à pleurer.

Une célèbre émission jugée responsable

Dans la famille de l’ailier du Real Madrid, on estime que l’émission espagnole El Chiringuito a d’énormes responsabilités dans cette affaire, en incitant délibérément au racisme envers le Brésilien. Il s’y est par exemple dit que « il devrait arrêter de jouer au singe » ou encore « il devrait aller au Brésil pour danser dans le sambadrome ».

Ces propos complètement irrespectueux et déplacés se font malheureusement bien trop souvent entendre dans El Chiringuito, au-delà des moqueries presque quotidiennes catalanes que subit Vinicius en Espagne, et qui tend d’autant plus le contexte autour du joueur.