Real Madrid : le coup bas d’Ancelotti à Benzema après Liverpool

Hier soir, le Real Madrid a réalisé une belle remontada en allant décrocher une victoire contre Liverpool (5-2) à Anfield à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d’un doublé, Vinicius a été plus que félicité par son entraîneur Carlo Ancelotti qui le place comme le meilleur joueur du monde en ce moment.

« Aujourd'hui, il est le joueur le plus décisif du football mondial. Par rapport à sa régularité, il ne s'arrête pas : dribbles, passes décisives et buts. Il n'y a pas de joueur aussi complet. Il est inarrêtable. En ce moment, c'est le plus décisif, j'espère qu'il pourra continuer comme ça », a lancé le coach des Merengues. Kylian Mbappé, Karim Benzema, Vinicius Junior… Mais qui est vraiment le meilleur joueur du monde ?