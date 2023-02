Real Madrid : le dirigeant le plus coté d'Espagne s'invite dans la polémique Vinicius !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On jouait la 72e minute de Real Madrid-Valence (2-0) hier soir quand Gabriel Paulista a commis une faute spectaculaire sur Vinicius Jr. Le défenseur brésilien a tout simplement "shooté" dans son compatriote qui venait de le dribbler. L'expulsion était on ne peut plus logique mais elle a été diversement appréciée sur les réseaux sociaux. Parce que désormais en Espagne, il y a les pro-Vinicius Jr et les anti-Vinicius Jr, ceux qui ne supportent plus ses provocations, ses danses, son trash talking.

Et c'est là que les choses ont dégénéré. Une personne a écrit que si Paulista devait être sanctionné financièrement, tous les Espagnols devraient se cotiser pour payer l'amende car il avait rendu service à la population. Et, surprise, le directeur sportif du FC Séville, le très célèbre Monchi, a liké cet idée ! Evidemment, tous les médias espagnols ont repris ce like ce matin, ce qui a incité le dirigeant à faire machine arrière. Il a présenté ses excuses sur Twitter. Mais le mal est fait. On sait désormais dans quel camp il se place concernant le sulfureux ailier du Real...