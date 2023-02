Real Madrid : le FC Barcelone a fissuré le vestiaire merengue

La Supercoupe d'Espagne, c'est un peu comme la Coupe de la Ligue en France avant son arrêt : une compétition secondaire qui servait pourtant de point de départ à une fin de saison réussie. Ainsi, avant de décrocher la Liga et la Champions League en 2021-22, le Real Madrid avait remporté cette compétition, en éliminant le FC Barcelone en demi-finales. Un bon shoot de confiance avant que les choses sérieuses ne commencent. Le souci, c'est quand ça se passe mal...

C'est ce qui s'est produit cette année, avec la défaite en finale de la Supercoupe face aux Blaugranas (1-3). Après ce coup de massue, le Real Madrid a commencé à déjouer en Liga, si bien qu'il se retrouve depuis ce week-end avec huit longueurs de retard sur son plus grand rival. Le média Relevo assure que quelque chose s'est cassé au sein du vestiaire madridiste entre Carlo Ancelotti et ses cadres après le revers dans le Clasico saoudien. Le groupe aurait perdu confiance envers son entraîneur, qui n'a donc plus que la Champions League pour espérer enchaîner une troisième saison sur le banc du Real.

🚨🎖️| Something was ‘broken’ regarding Real Madrid’s leaders trust in Ancelotti after his loss vs. Barça. @relevo