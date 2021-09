Real Madrid : le FC Barcelone se tape la honte à cause de Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Auteur de son deuxième doublé de la saison lors de la victoire ce mercredi du Real Madrid face à Majorque (6-1), Karim Benzema est dans une forme stratosphérique depuis le début de l'exercice 2021-2022 et compte déjà huit réalisations en Liga.

Au contraire, le FC Barcelone, qui pourrait virer son entraîneur Ronald Koeman dès le mois de septembre, est au plus bas en ce début de saison et pointe seulement à la 7e place du classement. Pire, le Barça a inscrit autant de buts que Karim Benzema à lui seul en Liga cette saison. Une statistique qui tape la honte aux Blaugrana et devrait ravir les supporters merengue.

Karim Benzema 🇫🇷 (8 réalisations) a inscrit autant de buts que le FC Barcelone en Liga cette saison @PSSportsFR #CadizBarca — Stats Foot (@Statsdufoot) September 23, 2021