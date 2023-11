Real Madrid : le geste rare et concluant de Jude Bellingham

On peut raisonnablement parler d'hécatombe au Real Madrid. Avec une kyrielle de joueurs blessés, et non des moindres, puisque Carlo Ancelotti, l'entraîneur merengue, va devoir encore se passer dans les prochaines semaines de Camavinga, Vinicius Jr, Eder Militao, Aurélien Tchouaméni et que le gardien Thibaut Courtois n'est pas encore prêt de revenir.

Du coup, lorsque le 5 novembre dernier, contre le Rayo Vallecano (0-0), Jude Bellingham s'est blessé à l'épaule, le technicien italien a cru à une profonde malédiction. Seulement voilà, l'Anglais est solide et n'a aucune intention de laisser ses partenaires dans l'embarras. Et selon Relevo, l'ancien du Borussia Dortmund aurait décidé de prendre des analgésiques afin de pouvoir jouer ! Alors que son épaule le fait toujours souffrir.

Résultat ? Une victoire face à Cadix ce dimanche , 3-0, et un but de Bellingham.

🚨 Jude Bellingham is likely to take painkillers to play in the next games. His shoulder still has pain. @relevo pic.twitter.com/dgMGgYPZfg