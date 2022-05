Real Madrid : le magnifique hommage de Mourinho

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid réalise une très bonne saison, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Les merengues sont déjà champion d’Espagne et disputeront la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Porté par un Karim Benzema étincelant, le club madrilène suscite les louanges de nombreuses personnalités du monde sportif et notamment de l’ancien coach du Real Madrid, José Mourinho.

Le coach portugais s’est exprimé sur son ancien club et son actuel entraîneur : « Hier, j'ai parlé avec Ancelotti. Madrid est dans mon cœur, je suis blanc, blanc, blanc, c'est le plus grand club du monde. Je suis un bon pote de Carlo, je sais qu'il est content pour la Roma et pour son ami José. J’espère »

Pour résumer José Mourinho s’est qualifié pour la finale de la Conférence League avec l’AS Roma. Après le match, il a rendu un bel hommage au Real Madrid. L'entraîneur portugais félicite le club et Ancelotti pour leur parcours cette saison.

Adam Duarte

Rédacteur