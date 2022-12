Real Madrid : le Mondial des clubs a des dates et un lieu

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Traditionnellement disputé en décembre et en Arabie Saoudite depuis quelques années, le Mondial des Clubs a dû être reporté à 2023 en raison de la tenue de la Coupe du monde au Qatar. La FIFA avait annoncé vouloir attendre la fin du tournoi planétaire avant de communiquer les dates. C'est chose faite depuis aujourd'hui : le Real Madrid au Maroc du 1er au 11 février afin d'y défier, notamment, le Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores.

Le début d'année se passera dans les avions pour les Merengue puisqu'ils seront également en Arabie Saoudite un mois plus tôt afin d'y disputer la Supercoupe d'Espagne, avec une demi-finale contre Valence et une éventuelle finale contre le vainqueur de Barcelone - Betis. En début de saison, Carlo Ancelotti et ses hommes, déjà vainqueurs de la Supercoupe d'Europe, avaient annoncé vouloir tout gagner. On y est !

Notons que lors de sa prise de paroles du jour : Gianni Infantino, le président de la FIFA, a annoncé la transformation du Mondial des Clubs qui accueillera 32 équipes à compter de 2025.