Real Madrid : le onze de départ pour affronter Valence est tombé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce soir à 20h, au King Fahd International Stadium en Arabie Saoudite, le Real Madrid dispute la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face au Valence. Pour cette affiche, Carlo Ancelotti est privé d'Aurélien Tchouaméni et David Alaba, blessés. Et il a décidé de laisser au repos Luka Modric et Dani Carvajal. Ce qui ne l'empêche pas d'aligner un onze très compétitif pour défier son ancien ami Rino Gattuso.

Real : Courtois - Vazquez, Militao, Rüdiger, Nacho - Camavinga, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius.